Postimehe uudistejuht Liis Velsker läheb tööle valitsuse pressibüroosse

"Otsustasin vastu võtta minu jaoks põneva väljakutse töötada valitsuse kommunikatsioonibüroos ja lahkuda Postimehest," kinnitas Velsker Delfile. Ta lisas, et töötab toimetuses suve lõpuni.

"Lahkuda on kahju, tehtud töö üle olen uhke, kuid tundsin, et teisiti ma ei saa. Ajakirjandusega on nii, et kunagi ei tea, kas lahkud lõplikult või kutsub ajakirjandus enda juurde tagasi," lisas Velsker.

Velskeril on magistrikraad Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudist ajakirjanduse erialal.

Valitsuse pressibüroost lahkub meedianõuniku ametist endine ajakirjanik Karin Kangro.