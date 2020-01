Postimehe peatoimetajaks saav Mart Raudsaar: ma ei näe, et peaksin hakkama ületama tohutuid sisemisi probleeme

"See on mulle väga suur intellektuaalne väljakutse. Loomulik on karjääriredelil liikumine ja see on üks suuremaid pakkumisi, mida ajakirjandusmaailmas üleüldse teha võib. Loomulikult mitte ainus, aga see on üks suuremaid kahtlemata. Eestis ei ole sellise taseme pakkumisi liiga palju ja neid saab tulla inimese elus kord või paar," selgitas Raudsaar, miks ta Postimehe peatoimetaja ja vastutava väljaandja ametikoha vastu võttis.