Postimehe peatoimetajakohta on pakutud Priit Hõbemägile ja Tiina Kaalepile

Raudsalu ütles Delfile, et juhtkonna eesmärk on toimetuses töörahu taastada ja loodetavasti aitab pingeid maandada praegune peatoimetaja kohusetäitja Kalev Korv.

Korv: lahkusid tipptegijad

Päevakese ametis olnud Korv sõnas, et toimetusest lahkunud ajakirjanike näol oli tegemist väljaande tippudega.

"Pean siiralt tunnistama, et mul on väga kahju," märkis Korv lahkumisavalduste suhtes, lisades, et loodab allesjäänud kolleegiumilt kõrge taseme jätkuvat ülalhoimist. "Kahju on ka selle üle, et pole siiani olnud voli, võimu ega ka autoriteeti neid protsesse ära hoida või tagasi pöörata."

Uue peatoimetaja väljasõelumise protsessiga Korv enda sõnutsi kursis pole.

"Mulle on öeldud, et otsimine käib aktiivselt, ent nimesid teatatud pole," ütles positsiooni hetkene kohusetäitja. "Ei oska ka spekuleerida."