Postimehe peatoimetaja kohusetäitja: pole mingit alust arvata, et ükski Postimehe ajakirjanik oleks ebausaldusväärne

Postimehe toimetusele tormiline aasta sai sel nädalal väärilise lõpu, kui ametist lasti lahti vastutav väljaandja Merili Nikkolo ja lahkus uuriva toimetuse juht Holger Roonemaa. Reedel toimunud pingelise koosoleku järel tegid lahkumisotsuse peaaegu kõik uuriva toimetuse ajakirjanikud, samuti lahkub arvamustoimetuse juht Indrek Lepik.

Reedel toimus Postimehes koosolek, kus Roonemaa sõnul teatas peatoimetaja kohusetäitja Kalev Korv toimetuse ees, et tema on seisukohal, et toimetuses on erapoolikuid ajakirjanikke. Ühelegi täpsustavale küsimusele, et kes, mis ja kuidas, polevat Korv enam vastust andnud. Korv ise eitab ajakirjanike erapoolikuks nimetamist.

Mis reedel juhtus?

Oli osade ajakirjanike ja juhatuse konflikt, mis päädis osade ajakirjanike lahkumisega.

Mis konflikti põhjuseks oli?

Mind kaasati protsessi sisuliselt alles reedel, aga konflikti alged olid palju varasemas ajas. Mul on väga raske hakata rääkima, mis oli konflikti põhjus.

Holger Roonemaa kirjutas, et oli mingi siseuurimine. Kas teie teate sellest midagi?

Tean kahte väidet. Lahkunud ajakirjanikud väidavad, et oli sisejuurdlus, Postimees Grupi juhatuse sõnul sisejuurdlust ei olnud.

Mille jaoks Jüri-Franciscus Lotman palgati?

Mind on hästi põgusalt briifitud, et Lotman oli kaasatud, esialgu Postimehe uuriva toimetuse juurde. Mingil hetkel arvas ta heaks alustada eraldi menetlust mingite materjalide osas ja sellega minu info ka piirdub.

Kas Lotmanile tundus, et miski on nii põrutav, et ta läks Raudsalu juurde ja ütles, et seda materjali ei saa Postimehe ajakirjanikele usaldada?