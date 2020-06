Postimehe endine vastutav väljaandja Merili Nikkolo liitub Ekspress Meediaga

"Mul on väga hea meel liituda Ekspress Meediaga, mille puhul on näha, et tasulise sisu strateegia on ettevõttes suure tähelepanu all. Uue ärimudeli arendamine on väljakutseks meediaettevõtetele üle maailma," ütles Nikkolo.

"Minu jaoks on selle vundamendiks tugev ja usaldusväärne ajakirjandus, mis ei tähenda vaid uurivat ajakirjandust, vaid ka elamust loovaid olemuslugusid, huvitavat meelelahutust, kasulikke tarbijalugusid ja palju muud. Oluline on mõista lugejat ja tema vajadusi ning luua pikaaegne usalduslik suhe. Tasuline sisu on põnev ja kiiresti arenev valdkond ning on tore, et mul on võimalus Ekspress Meedia tiimis oma senist kogemust ja teadmist rakendada," rääkis Nikkolo.

Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul aitab Nikkolo liitumine kindlustada Ekspress Meedia tugevat positsiooni digitellijate turuliidrina ning julgustab ettevõtet olema veel ambitsioonikam, et pakkuda tellijatele Eesti parimat ajakirjandust ja teenust.

"Ekspress Meediaga liitub järjekordne proff, kes aitab meil edasi arendada tasulise sisu strateegiat, väljundeid ja ka sisu. Oleme aastaid seda maailma ehitanud ja tunneme, et minna on veel pikk ja põnev tee. Olles selle teekonna alguses, ootame ja katsetame suure huvi ning hasardiga, kuidas olla tasulise sisu ideoloogias, elluviimises ja tulemustes meie regiooni kõige innovaatilisem meediamaja."

Ekspress Meediasse kuulub Eesti suurim uudisteportaal Delfi; Eesti suurimad nädalalehed Eesti Ekspress ja Maaleht; Eesti Päevaleht koos nädalalõpulehega LP; ajakirjad Anne ja Stiil, Eesti Naine, Kroonika, Pere ja Kodu, Maakodu, Oma Maitse ja Tervis Pluss. Ekspress Meedia ambitsioon on pakkuda Eesti kvaliteetseimat ja mitmekülgseimat ajakirjandust.