Postimees tahab PBK reklaamivahenduse paketist välja lülitada

"Nagu ma aru saan, põhiline probleem on selle paketi juures PBK. Iseenesest me oleme varem ka Vene telekanaleid vahendanud ja meil on ka praegu üks kehtiv leping, see on telekanaliga TNT. Ei osanud hinnata, et see PBK mingitpidi ohtlik oleks. Ta ei ole kindlasti võrreldav RTR-i ja mõne teise kanaliga. Aga jah, toimetus juhtis sellele meie tähelepanu ja nüüd on otsustamise koht, et kas me lähme edasi või ei lähe," lausus Kull.

Postimees Grupp võtab alates järgmise aasta 1. jaanuarist üle BMA Estonia OÜ telekanalite reklaamimüügi Eestis, nende telekanalite portfelli lisanduks First Baltic Channel Estonia (PBK), NTV Baltic Estonia, REN-TV Baltic Estonia ja DOM Kino.