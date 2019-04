Postimees muutis veebis vastuolu tekitanud juhtkirja sõnastust

Tänane Postimees avaldas paberlehes juhtkirja, milles öeldi, et "õnneks võib ministriportfellide väljamängimise ning avalikustatud koalitsioonileppe põhjal öelda, et uus valitsusliit pole ei EKRE ega Keskerakonna vaid Isamaa nägu."

Lisaks väideti juhtkirja viimases lõigus, et trumbid mängiti Isamaa kätte sügisel, kui "president ja sotsis välisminister tegid Eesti prioriteete eiravaid avaldusi".

Ent Postimehe veebis on juhtkirjast sõna "õnneks" välja võetud, samuti on eemaldatud presidendi ja välisminister Sven Mikseri suunas tehtud kriitika.

Viis päeva tagasi Postimehe peatoimetajaks saanud Helme saatis toimetusele kirja, milles sõnas, et tänane juhtkiri on tekitanud õigustatud küsimusi ning ütles, et selliste hinnaguliste väidete tegemine on ebaõige.

"Postimehe tänane juhtkiri on tekitanud küsimusi. Need on õigustatud. Tunnistan, et olen ise selles süüdi, et eile õhtul, mil tekst valmis sai, ei pööranud ma sellele piisavalt tähelepanu. On täiesti ebaõige, et selles öeldakse, et valmiv võimuliit on „õnneks […] Isamaa nägu“, samuti poleks pidanud teksti lõpus ütlema, et „president ja sotsist välisminister tegid Eesti prioriteete eiravaid avaldusi“. Mõlemal juhul on tegu selgelt maailmavaateliste ja vaidlusaluste küsimustega, teisel juhul ka küsimusega faktiväitest.

Sellest tulenevalt muudan neid kohti juhtkirjas ja astun samme, et midagi sellist ei korduks," kirjutas Helme.