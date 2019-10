Postimees läks juhtkirjaga avalikult oma leivaisa vastu

Juhtkirjas nenditakse, et viis kuud enne seaduses sätestatud üleminekuperioodi lõppu, mille järel tohivad apteegid kuuluda ainult proviisoritele, on ootamatult tekkinud võimalus, et reformi ei tulegi.

"Või vähemasti ei tule nõndanimetatud ravimite hulgi- ja jaemüügi vertikaalse integratsiooni keeldu, kuid just see on olnud kogu selle pika teekonna ettevõtmise põhjus."

"Nüüd reformi tagasi pööramine ei teeniks mitte ravimeid ostvate inimeste, vaid nende pakkujate, täpsemini kahe suurima müüja huve," nendib leht juhtkirjas ja viitab sellega ka Linnamäe ärihuvidele.

Leht sedastab veel, et otsus apteegireformi mõistlikkuse küsimus nii-öelda avada sündis väikses ringis ning üle sotsiaalvaldkonna eest vastutava ministri Tanel Kiige pea.

"Õigemini: kellele seda vaja on? Kas ennekõike ravimeid ostma pidavale inimesele? Või on tema nüüd kogu selle pika ja keerulise asjade kulu järel tagaplaanile kukkunud?" küsib leht.

Nii Margus Linnamäe kui ka tema vend Aivar on valitsusse kuuluva ja apteegireformi tagasipööramist vedava erakonna Isamaa suurtoetajad. Aivar Linnamäele kuulub ka Apteekide Koostöö Hulgimüük, mistõttu vennad Linnamäed kontrollivad peaaegu poolt Eesti ravimiturust.