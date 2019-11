Postimees kohtuotsusest: kindlasti ei ole tegemist pretsedendiga

Turgi sõnul on aga säärased lahendid head õppetunnid, mis kindlasti mõjutavad ka ajakirjanike tööd. "Eks ta järjest rohkem paneb ajakirjaniku mõtlema, et kui ta läheb tööle ajakirjandusorgnisatsiooni, siis ma kujutan ette, et see saab olema töölepingu läbirääkimisel tulevikus järjest enam - juhul kui esitatakse nõue otse ajakirjaniku vastu, et kas see on siis üksnes ajakirjaniku probleem," rääkis ta.

Teisalt on pikas perspektiivis Turki sõnul asjal ka positiivne väljund: "ajakirjanik ja toimetus hakkavad tegema rohkem koostööd selliste konfliktsete lugude puhul, et kaaluda ühe või teise fakti või asjaolu avaldamist lähtuvalt ajakirjanduseetikast. Kui palju avaldada, kas on vaja avaldada, kas on vaja lisanduvaid tõendeid koguda. Mulle tundub järjest enam, et see peaks viima rohkemale koostööle, mis iseenesest peaks ju viima parema ajakirjanduseni," rääkis Turk.

Joosep Värk ütles ERR-ile, et ringkonnakohtu otsuse edasi kaebamata jätmine oli mõistlik otsus.

"See polnud juhtum, kus ajakirjaniku isikliku vastutuse arutelu riigikohtu pretsedendini viia. Kui kunagi peaks tulema juhtum, kus mäng väärib n-ö küünlaid rohkem, siis on see võimalik sinnani viia ja kasutada argumentatsiooniks paremaid põhjendusi, kui meil võtta oli," ütles Värk.

Siiski pidas ta kohtu seisukohta, et ajakirjanikud on artikli avaldajad, kummaliseks. "Kuigi ma olen üks selle artikli autoreid, siis on mul sisulises mõttes suhteliselt keeruline mõista, kuidas olin mina selle avaldajaks.

Berendson aga edasikaebamata jätmist ei mõistnud. Ta kirjeldas ERRile, et tookordset artiklit ette valmistades oli just tema see, kes Margo Tomingasele helistas, aga kommentaari ei saanudki.

"Nüüd hakkame ajakirjanikke veel karistama ka – me pole ju meelega valet avaldanud, oleme kõik protsessid läbi teinud. Proovisime härralt saada kommetntaare, ta viskas kohe toru ära, saatis meid sõna otseses mõttes p***," kirjeldas Berendson protsessi.

Nikkolo sõnul on iga juhtum omamoodi ning kohus peab ajakirjaniku isikliku vastutuse alused kindlaks tegema igas asjas eraldi. "Küsimus on selles, keda saab seaduse järgi pidada andmete avaldajaks avalikkusele ja kui suur on toimetuse kontroll avaldatava sisu üle," ütles Nikkolo.