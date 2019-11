Postimees Grupi juhatuse esimees jahib töötajat, kes lekitas toimetuse avalduse Helme lahkumiseks

Raudsalu ütles Delfile, et reedel pidas toimetus ühise koosoleku, kus sai töörahu taastatud ehk otsustatud, et peatoimetaja lahkub ametist. "Samuti leppisime ühiselt kokku, et toimetusesiseseid asju ajame edaspidi ettevõtte sees," sõnas ta.

Mis põhjusel ajakirjanike avaldus Helme lahkumiseks siiski pärast lekkis, ei taha Raudsalu spekuleerida. "Tõenäoliselt on meie hulgas töötajaid, kes kokkuleppest kinni ei pea ja on nõus ettevõtet kahjustama. Nii veetakse alt ka kõiki töötajaid, kes siin ühiselt kokku leppisid, et omi asju ajame omavahel mitte teiste väljaannete veergudel," ütles Raudsalu.

Raudsalu saatis toimetusele seepeale e-kirja, milles taunib infolekitaja teguviisi. "Kutsun üles seda argpükslikku altvedajat vabatahtlikult lahkumisavalduse esitama. Kui see inimene meie ettevõtet ei väärtusta, siis Postimehes töötamine ei ole kohustuslik. Ehk võib vabalt suunduda ettevõttesse, millele juba kaastööd tehtud on," kirjutas Raudsalu, vahendab Õhtuleht. Kõiki teisi kutsus ta üles omavahel kokku hoidma ja koostööd tegema.

Delfile ütles Postimees Grupi juhatuse esimees, et lekitajat pole plaanis kuidagi otsima hakata, vaid ta loodab, et edaspidi saavad kõik töötajad aru, et selline teguviis ei sobi.

Möödunud reedel esitasid 19 ajakirjanikku Postimehe peatoimetajale Peeter Helmele ultimaatumi - kas lahkub tema või nemad. Helme astus ametist tagasi ja põhjendas seda ise toimetuse töörahu taastamisega.