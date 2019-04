Postimees Grupi juhatuse esimees Andres Kull: Isamaa ei ole meilt saanud kolmandiku võrra odavamat pakkumist

Isamaa peamine konkurent Postimees Grupi kanalites oli Reformierakond, mille deklareeritud reklaamikulud ka vastasid aktsiaseltsi juhatuse esimehe Andres Kulli väitele, et Postimehes on suurimad kulutajad olnud oravad. Tema väitel pole Isamaale sellises mahus soodsamat reklaamipakkumist tehtud.

"Me pole sellist pakkumist absoluutselt mitte teinud. Meie kõik erakondade reklaam käib läbi reklaamiagentuuride, mitte otse. Reklaamiagentuuridega sõlmitakse mahuleping, selle põhjal nad saavad meil reklaami. Ma võtsin välja ka reklaamikäibed - kõige suurem kulutaja meie juures on olnud Reformierakond, mis tegelikult vastab ka sellele, mida nad väidavad. Ja kui otsepost maha võtta, siis nad on Isamaaga samal tasemel," rääkis Kull.

Nimelt kasutas Isamaa Postimees Grupi otseposti teenuse asemel reklaamiagentuuri Inspired Universal McCann samasisulist teensut.

Küsimusele, kuidas siiski saavad reklaamimahud Isamaal kolmandiku võrra suuremad olla kui reklaamikulutused sellele ei vasta, vastas Kull, et seda ta tõesti ei tea.

"See on täpselt see, et ma ei ole ka ise näinud seda aruannet. Kui härra Margus Linnamäe tegi seda (erakonna rahastamist - H.N) avalikult ja otse, siis selle piirdesse see jäi. Meie reklaamiosakonnaga olen ma suhelnud, seal töötab nii palju inimesi, et sealt sellised asjad tuleks välja. Ma ei kujuta ette," lükkas Kull ümber kuuldused, nagu oleks Postimees teinud Isamaale tasuta reklaami.