Postimaja ja kobarkino omanik peatänava projekti peatamisest: ega see hea uudis ole

ERR kirjutas poolteist aastat tagasi, et Tallinna südalinnas postimaja ja kobarkino ostnud Baltic Horizon Fund kavatseb hooned passaažiga ühendada ja kolmandiku võrra kõrgemaks ehitada, luues viisaka läbipääsu Rotermanni kvartalisse ja rajades hoonete ette jalakäijate väljaku, mis arvestab Tallinna peatänava arendusega.

Nüüd on peatänava projekt peatatud ja niipea linn sellega edasi ei liigu.

Baltic Horizon Fondi juhataja Tarmo Karotam ütles ERR-ile, et ega linna otsus peatänava projektile pidurit tõmmata nende vaatest positiivne uudis ei ole, kuid nemad tegutsevad ikka plaanikohaselt edasi, sest on kindlad, et ka peatänav kunagi tuleb, lihtsalt seni kavandatust hiljem.

"Ega linna otsus meid nii otseselt ei mõjuta, aga pikas perspektiivis oleme ikka olnud huvitatud, et see peatänav sinna tuleks. Ma ei kahtle, et see kunagi sinna tuleb - eeldan, et see plaan ei ole muutunud, lihtsalt ajagraafik on hoopis midagi muud - viis kuni kümme aastat -, aga mis seal ikka, aeg lendab, aeg lendab kiiresti," ütles Karotam. "Loodame, et tegutsetakse aktiivselt edasi ja jõutakse kunagi samm-sammult peatänava projekti juurde tagasi. Peatänav on nii linnaelanikele kui turistidele asi, mida väga oodata ja millest kõik saavad kasu."