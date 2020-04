Positiivne uudis: grippi nakatunute arv on tuntavalt vähenenud

Ta tõi näiteks gripiga registreeritud juhtumi, kus kardioprobleemidega vanem mees sai haiglast välja. Talle tulid külla lapsed ja lapselapsed, kellest ühel oli kurguvalu. Kahe päeva pärast tuli vanaisa uuesti haiglasse viia, siis juba gripiga, ning paraku ta suri. “Seega, kallid inimesed, kui te olete haiged, siis ärge minge haiglasse oma lähedasi külastama. Ärge minge ka koju, kus on vanemaealised, kroonilisi haiguste põdevad inimesed ja peresid väikeste lastega. Ärge viige haigeid lapsi vanavanematele hoida. Ikka ja jälle me näeme, kuidas grippi surevad vanemaealised inimesed.”

Sadikova viitas ka, et gripisurma puhul tuleb küllalt suur protsent just haigla sisesest nakatumisest. Gripi puhul on ka palju selliseid juhtumid, kus sümptomid on kerged. Ning siis on see inimene oma lähedast külastanud või on palavikuga haiglasse sattunud inimene nakatanud ise palatikaaslasi.

Sellel hooajal on Eestis olnud ainult 12 gripisurma. See on väga väike number. Viimasel paaril aastal on see number olnud 40-50, kuid mõned aastad tagasi ka lausa 94. Sellel hooajal kasvas ka gripi vastu vaktsineeritute arv võrreldes möödunud aastaga lausa 50%. “Ja kui vaatame 2015. aastat, siis oli meil vaktsineeritute ulatus riskirühmas 65 ja vanem 1,5%, sellel aastal aga juba 15%. See on peaaegu kümnekordne tõus. Kindlasti võis ka see haigestumise hulka mõjutada, ent mitte väga palju. Lisaks, hooldekodudes viidi oktoobrist-detsembrini läbi peaaegu lausvaktsineerimine,” lisas Sadikova.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis.

