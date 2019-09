Poseidoni topeltmõrva asjas esimese mõrvaprotsessi läbinud noor prokurör edutati riigiprokuröriks

Riigi peaprokurör Lavly Perlingu sõnul eeldatakse tänastelt riigiprokuröridelt mitte ainult häid õigusalaseid teadmisi, vaid ka häid küberteadmisi, rahvusvahelise koostöö võimekust, kohtutöö kogemust ja meeskonnatöö oskust.

„Eleliis Rattam tõestas läbi tiheda konkursi, et sobib oma teadmiste ja isikuomadustega riigiprokuröriks väga hästi. Tema töövõime, lahendustele orienteeritus ning tema kolleegide ja meeskonnaliikmete tagasiside annab aluse uskuda, et prokuratuuri vaates on küberkuritegudevastane võitlus saanud juurde tugeva ja motiveeritud professionaali,“ sõnas Perling.

Eleliis Rattam töötab prokuratuuris alates 2014. oktoobrist. Alates 15. jaanuarist 2018 täidab ta Põhja Ringkonnaprokuratuuris ringkonnaprokuröri ülesandeid.

Rattami juhtida oli Poseidoni topeltmõrva protsess. Tegemist oli tema esimese mõrvaprotsessiga, kirjutas aasta alguses Eesti Ekspress.