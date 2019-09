Ilta-Sanomat vahendab, et kohalike elanike sõnul oli täna õhtul tänavatel näha mitut politseiüksust ja ka politseikopterit.

Lehega rääkinud politseinik Tuukka Skottman kinnitas, et Porvoos operatsioon toimus, mille käigus oli läbiotsimisi ning vahistati inimesi. Ta lisas aga, et operatsioon ei ole seotud augusti lõpus linnas toimunud politseinike tulistamisega. Kaks Rootsi meest tulistasid korravalvureid, kes said kuulidest haavata, üks neist tõsisemalt.

Kohalik politsei andis Twitteris teada, et lisainfot veel ei anta, kuid seda tehakse esimesel võimalusel.