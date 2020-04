Portugali maskikuningas esitas valesertifikaadi: “Kõige tõenäolisemalt on tegu võltsinguga”

Eesti Päevaleht kirjutas eile Tallinnas elavast ärimehest Ricardo Jorge Pereira de Sousa Coelhost, kes vedas maailma üht suurimad näomaskidega seotud müügikampaaniat. De Sousa maskide müümiseks saadeti viimase kahe kuu jooksul välja üle miljardi e-kirja, suur hulk neist spämmina. Agressiivsed reklaamid rõhusid ostjate hirmule nakatuda viirusesse ning ostjates loodi mulje, et tegemist on korduvkasutatavate maskidega.

Näiteks müüs de Sousa 50 eurot maksnud kahest maskist koosnenud pakile eraldi raha eest juurde kolme-aastase lisagarantii. Kui Eesti Päevaleht de Sousaga maskidest rääkis, kinnitas de Sousa, et tegemist on ametlikult sertifitseeritud maskidega. Selle tõestuseks saatis ta omal initsiatiivil foto dokumendist, mis seda kinnitavat.

Dokumendi järgi on Türgi tootja Rivatek maskidele andnud sertifikaadi Prantsusmaa asutus Apave Sudeurope. Tegemist on tõepoolest ettevõttega, mis võib selliseid sertifikaate väljastada. Ent vahetult loo ilmumise järel saatis Apave Eesti Päevalehe päringule vastuse, millest ilmneb, et de Sousa esitatud dokument on võltsing.

“Võrdlesime seda sertifikaati oma arhiividokumentidega ja leidsime mitmeid lahknevusi, mis sunnivad meid järeldama, et sellist sertifikaati ei ole me väljastanud ning kõige tõenäolisemalt on tegemist võltsitud dokumendiga,” kirjutas Päevalehele Tatiana Martin Apave sertifitseerimiskeskusest.

“Sellest tulenevalt anname teile teada, et selle sertifikaadiga maske ei tohi pidada heakskiidu saanud toodeteks, mis vastaksid CE standarditele. Neid maske ei tohiks Euroopa turule lubada seni, kuni need ei ole eraldi uurimist läbinud. Seetõttu soovitame need turult eemaldada ning hoiatada võimalikke kliente.”

Martin lisas ka, et Apave on viimaste päevade jooksul avastanud mitmeid selliseid võltsinguid ning on otsustanud esitada selles osas ka kaebuse.

De Sousalt ei õnnestunud Päevalehel võltsitud sertifikaadi kohta küsida, sest mehe telefon on välja lülitatud. Kommentaari palvele ei reageerinud tema USAst palgatud advokaat.

