Popov: praegu pole vaja rangeid riiklikke piiranguid, täna on kõik veel meie kätes

Popovi sõnul on Eestis praeagu progresseeruv viiruse levik, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Täna on veel kõik meie kätes selleks, et ära hoida hullemat ja ära hoida karantiinimeetmeid, mida me täna näeme, et paljudes riikides on juba rakendatud. Me täna sellest ei räägi, me räägime täna sellest, et meil on võimalik protsessi mõjutada," ütles ta.

Popov tuleb meelde näiteks poodides ja kaubanduseskustes distantsi hoidmist ja soovitab kanda ka maski ning järgida muid terviseameti soovitusi.

Rangemad riiklikud piirangud on tema sõnul vajalikud siis, kui epidemioloogid ei suuda enam situatsiooni kontrollida ja nakatunute kontakte jälgida, nagu ongi juhtunud mitmel pool Euroopas.

"Me täna ei peaks rääkima tõsistest piirangutest, me täna peame rääkima ennetusmeetmetest. Ja oleks väga rumal, kui Eesti praeguses olukorras, sest tegelikult nakatumismäär on üks madalamaid Euroopas, ei kasutaks võimalust, et me praegu laseksime oma šansi käest ära," rääkis Popov.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et numbrite tõus teeb murelikuks ja ühiselt tuleb viiruse leviku kontrolli alla saamiseks pingutada, kuid praeguse teadmise pinnalt n-ö lauslukkupanekut vaja ei lähe. "Meie soov on seda ka kindlasti vältida, kuna viiruse levikul on loomulikult raske mõju nii tervisele, sotsiaalvaldkonnale kui ka ühiskonnaelule tervikuna, aga riigi laussulgemise mõju võib olla veelgi rängem," ütles Kiik.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!