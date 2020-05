Popov: oleme teiseks laineks paremini valmis

"Selleks tuleb hoida erakorralise meditsiini osakondades teatud valmidust, et ravida patsiente, kes on potentsiaalsed COVID-19 nakatunud. Kas see peab püsima kogu suve jooksul, näitab meie epidemioloogiline situatsioon. Kui 14-15 päeva enam ühtegi positiivset proovi ei tule, võib mõelda selle peale, et võib-olla niisuguses mahus EMO valmidus ei pea olema," ütles Popov, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Popov ütles, et juhul kui Eestis peaks tulema ka koroonaviiruse teine laine, siis Eesti on selleks paremini valmis. "Kohe kindlasti. Kõigepealt suur kogemus, mida me saavutasime. Me reaalselt teame, mida peab tegema ja mida on vaja teha natukene teisiti. Ja lisaks sellele me planeerime oma tulevikku praegu ja me arutame, mida me veel vajame selleks, et olla paremini valmis," lausus Popov.

