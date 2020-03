Popov: Kuressaares on igast kümnest EMO-sse pöördujast kaheksal COVID-19

"Me täna oleme kohtunud Kuressaare haigla juhtidega, me arutasime olukorda ka vallavalitsuse kriisikomisjoniga. Nagu meie kolleegid haiglast kinnitavad, et nendest patsientidest, kes käivad erakorralise meditsiini osakonnas, kümnest patsiendist seitse, kaheksa on nakatunud COVID-19 viirusega, mis tähendab seda, et levik on tõesti laialdane saarel," ütles Popov, vahendab ERRi uudisteportaal.

Popov rääkis, et Kuressaare kolleegide kinnitusel tuleb suurem osa patsientidest Kuressaare linnast ja Orissaare piirkonnast, aga ka mujalt saarelt.

Popov ütles, et riik on valmistub selleks, et paari nädala pärast on suur osa kolmanda etapi hingamisaparaatidest juba hõivatud.

"Ehk üsna suur osa meie patsientidest, kellel on COVID-19 infektsioon, vajavad toetust. See on see, milleks me praegu valmistume. Me teeme koostööd erinevate haiglatega, erinevate koostööpartneritega selleks, et see valmidus oleks ka reaalne," lausus Popov.

