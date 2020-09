Popov ja Varblane alustasid terviseametis taas tööd meditsiinijuhtidena

"Viimastel nädalatel meil on tõusnud haigestumisnäitajad ja seetõttu on mõistlik tuua tagasi tollane struktuur," ütles ERR-ile terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp.

Ta rõhutas, et praegu ei ole küll tegemist hädaolukorraga, vaid meditsiinivaldkonna juhtidena Arkadi Popov ja Ahti Varblane tegelevad tervishoiualase nõustamise ja toimepidevuse teemadega.

"See on selline ettevaatav otsus. Me näeme ka, et haigestumine vanusegrupis 50+ on järsult tõusnud ja seetõttu saame me ka prognoosida, et inimeste hulk, kes hakkab jõudma haiglaravile, on tõusmas," lausus Kingsepp.

Meditsiinistaabi tegutsemisele praeguse seisuga lõpukuupäeva pandud ei ole.

"Siin on võimalik pikendada vastavalt olukorrale, et kui kaua meil praegu teine laine kestab. Aga kindlasti järgmised paar kuud on see staap tegutsemas," ütles Kingsepp veel.

Artikkel refereeritud ERR-i uudisteportaalist.