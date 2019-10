Pööningud puhtaks! Noored koguvad vanu nõusid, et võõrustada Tallinnas hiiglaslikku konverentsi. Vaja on 5000 taldrikut, tassi ja nuga-kahvlit.

“Oleme saanud kõnesid, milles kiidetakse, et oi kui tore, just mõtlesime, kuhu vanad nõud ära anda,” lisas Kelgo. Selge see - nõukogudeaegseid serviise on paljudes kodudes alles. Sageli neid nõusid enam ei kasutata, aga kokkuhoiumeel ei luba korralikke asju ka ära visata. Seega tuli noorte korjandus ilmselt paljudele oodatud lahendusena.

Lisaks Tallinnale on nõude äraandmissooviga ühendust võetud ka Jõhvist, Viljandist, Nõmmelt, Keilast ja Laitsest.

5000 külalisega rahvusvahelise konverentsi toitlustamiseks on sama palju nõusid toidu-joogi tarvitamiseks ja lisaks veel terve hulk serveerimiseks. “Me ootame igas suuruses taldrikuid, nuge-kahvleid-lusikaid, klaase, morsi-või veekanne ja kohvitasse. Lisaks otsime laia suuga purke või vaase,” loetles Kelgo. Rõõmuga võetakse vastu ka vaagnad ja serveerimisalused.

Täna on alles korjanduse esimene päev ja hea algus lubab arvata, et noored täidavad oma eesmärgi. “Ühe paki 25 taldrikuga olen juba ka kätte saanud!”

JCI juhtkond peab nüüd nõupidamist, kuidas logistikat kõige paremini korraldada. Noortel on koostöökokkulepe Uuskasutuskeskustega, Tallinna lähiümbruses tehakse pühapäeval bussiga ka eraldi kogumistiir. Kaugemate Eesti kohtade osas on logistikaplaanid veel selgumisel.

Nõusid kogutakse oktoobri lõpuni. Pärast konverentsi pestakse nõud puhtaks. Mis edasi saab on lahtine: võimalik, et need ladustatakse ja jäävad uut eesmärki ootama, aga võimalik on ka Uuskasutuskeskustesse suunamine või edasi annetamine.

Puust ja punaseks

Kes koguvad?

Ettevõtlike noorte organisatsioon JCI.

Kus nõusid kasutatakse?

JCI Maailmakongressil, mis toimub 4-8. novembrini Tallinnas erinevates asukohtades ja toob kokku kuni 5000 inimest üle maailma.