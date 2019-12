Poolpühak Savisaarest valmis eluloofilm

” "Need, kes selliseid asju normaalseks peavad... Või lihtsalt ühe inimese teeneks - ses mõttes, et tal on visadust koomas olles - see inimese visadus ei mängi rolli. See oli ime."

Ristiusulist maiku annab väheke juurde ka kord Hundisilma talu õnnistanud Tallinna praost Jaan Tammsalu, kes peab Savisaare paranemist ja elujõudu... imeks.

"Kaheldamatult sellised väljatulekud on ime. Ja need on kõnekad imed," märgib ta filmis. "Need, kes selliseid asju normaalseks peavad... Või lihtsalt ühe inimese teeneks - ses mõttes, et tal on visadust koomas olles - see inimese visadus ei mängi rolli. See oli ime." Tammsalu lisab veel otsa, et sajad ja tuhanded inimesed üle Eesti olla palvetanud tol kriitilisel perioodil Savisaare koomast väljumise nimel.

Tundub, et poliitikul on seega üks imetegu kirjas. Nüüd tuleb jääda ootama teist, siis saab ühel ilusal päeval ehk ajaloolise suurkuju ka pühakuks kuulutada.

Invaliid versus poliitiline provokatsioon

Teose narratiiv on selge: vana, väeti ja põdur Edgar on taaskord kujunenud kõrvaldamist väärivaks sihtmärgiks.

” Pettai ja Kiisi seisukoht: jäänuks poliitik tasakesi Hundisilmale, polnuks protsess talle kaela kukkunud.

Meenutatakse aegu Rahvarinde päevilt, mil Savisaar taheti Nõukogude Liidu ladviku poolt füüsiliselt eemaldada, kõrvutades seda käesoleva kümnendi kohtuprotsessiga, millest Savisaar tänu taibukale kaitsjale Nääsile edukalt väljus.

Nii Savisaare lähedane kaastööline Paavo Pettai kui ka ajaloolane Margus Kiis peavad toda kohtuprotsessi poliitiliselt motiveeritud ristisõjaks Edgari suunas. Nende seisukoht: jäänuks poliitik tasakesi Hundisilmale, polnuks protsess talle kaela kukkunud.

"Minu jaoks on see tähelepanuväärne, et kolm kõrge kvalifikatsiooniga prokuröri ei saanud piisavalt tõendeid kokku, et haigele ühe jalaga invaliidile koht kätte näidata," sõnas Savisaar filmi lõppedes. "Pigem läks vastupidi."

Reedetud "oma tüdruku" poolt

Traagika ei lõppe pelgalt jala kaotamise, elu eest võitlemise ega kohturuumi-kiirabi auto vahet seilamisega. Nüüd tuleb mängu ka reedetuks saamise asjaolu.