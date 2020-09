Pooled Läänemere gümnaasiumi õpilastest on koroona tõttu tänasest distantsõppel

Samuti on saadetud kodusele tööle enamik õpetajaid. Praeguseks on koroonaviirusesse haigestunud kolm õpilast erinevatest klassidest ja kolm õpetajat, kes puutusid kokku mitme erineva klassiga.

„Eilse päeva jooksul lisandus Läänemere gümnaasiumi kooliperest neli positiivset koroonaproovi, kaks õpilast ja kaks õpetajat. Lisaks möödunud nädalal haigestunud 5. klassi õpilasele lisandus 7. ja 10. klassi õpilane. Samuti said lisaks varasemalt haigestunud 5. klassi õpetajale haigust kinnitava testitulemuse veel kaks õpetajat, kes puutusid kokku erinevate klassidega,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Terviseametiga konsulteerides otsustati kohe jätta koju kõik klassid ja õpetajad, kes võisid haigestunud kaaslastega kokku puutuda.“

Kõik Läänemere gümnaasiumi 6.– 10. klassi õpilased jäävad eneseisolatsiooni 25. septembrini. 11 – 12. klassi õpilased jäävad samaks perioodiks kaugõppele, neile eneseisolatsiooni nõuet ei rakendata. 5. klassid suunati distantsõppele juba möödunud nädalal.

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpiku sõnul on terviseametnikud olnud alates esimestest nakatumisjuhtumitest kooli juhtkonnaga tihedas kontaktis. „Meie soovitus oli kõik lähikontaktsed õpilased ja õpetajad suunata eneseisolatsiooni. Arvestades seda, et lähikontaktsetena määratletud inimeste arv selle nakkuskolde puhul läheneb tuhandele, teeme koostööd kooliga, et Terviseameti juhendmaterjali peredele e-kooli vahendusel edastada,“ ütles Öpik.

„Nakkuse leviku tõkestamiseks toetame distantsõppe rakendamist. Lisaks lähikontaktsete eneseisolatsioonile teeb kool õppehoones suurpuhastuse. Alglasside õpilased 1.-3. klassis on eraldi korpuses, neil praegu teadaolevalt kokkupuude haigestunutega puudub ning algklasside puhul jätkub õppetöö tavapärasel viisil. Haigustunnustega õpilased ning õpetajad ei tohiks kindlasti kooli minna. Kontaktõppega jätkavatel õpetajatel soovitame kindlasti kanda visiiri, et kaitsta nii ennast kui ka lapsi, ning hoida õpilastega distantsi. Väiksemate laste puhul ei ole maski kandmise nõue tulemuslik, sest lapsed ei suuda niikuinii maski korrektselt paigaldada, kanda ja eemaldada. Pigem tasub algkooliõpilasi samuti hajutada, hoida distantsi, nõuda hügieenireeglite täitmist ning ruume vahetundides tuulutada,“ selgitas Öpik.