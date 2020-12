Vallikivi rääkis Delfile, et see, kui kiiresti riskirühmad vaktsineeritud saavad, sõltub suuresti sellest, millal vaktsiinid kohale jõuavad. "Oleme teadvustanud, et suur hulk saaks vaktsineeritud kiiresti," ütles ta, et praegu viimistletakse ka plaani, mismoodi see täpsemalt käima võiks hakata.

Plaani kohaselt on tuleva aasta teises kvartalis jõuda vaktsineerimisega nii kaugele, et kõikidel soovijatel oleks võimalus end vaktsineerida. On see ka võimalik?