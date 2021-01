Poolamets pahane: kuulutasin välja kaugistungi, aga reformierakondlased pressisid end kohale

"Eile (neljapäev) hommikul tõusin kerge palavikuga ja perearstiga konsulteerides otsustasime teha Covid testi," kirjutas Pevkur.

"Kahjuks tulemus positiivne. Kust viiruse sain, pole õrna aimugi. Maski olen pidevalt kandnud ja hoidunud ka maksimaalselt kontaktidest. Aga fakt on fakt. Edasine perearsti ja Terviseameti juhiste järgi, mh isolatsioon. Tunnen ennast hästi ja loodan, et nii ka jääb. Püsige terved ja jälgige tervist! Eriti need, kellega viimastel päevadel kokku puutusime, sest kuigi mul mingeid sümptomeid kuni eilseni polnud, ei saa arstide kinnitusel välistada, et viirus oli end kehasse peitnud juba varem. Olge hoitud!"

Riigikogus on koroona varem levinud Isamaa erakonna fraktsioonis. Kuus neist on seega viiruse juba läbi põdenud. Riigikogus järgmisel nädalal graafiku järgi istungeid ei toimu.

Tanel Kiik: hetkeseisuga ma lähikontaktne ei ole

Terviseamet peab lähikontaktseks isikuid, kes on nakatunu haigustunnuste ilmnemisele eelneval kahel päeval olnud vähemalt 15 minutit kahe meetri läheduses. Pevkuri puhul algas lähikontaktsuse oht seega teisipäeval, 26. jaanuaril.

Uued ministrid annavad ametivande Foto: Kiur Kaasik

Teisipäevast pärineb ka pilt, kus Pevkuri läheduses on tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Kiik ütles Delfile, et pikemalt ta siiski Pevkuriga kokku ei puutunud ja olles rääkinud ka terviseameti juhiga on ta veendunud, et tema lähikontaktide alla ei kuulu.

Teisipäevasel üritusel üritusel hoidus ta pikematest kontaktidest. "Ei vestelnud ise ühegi inimesega pikemalt. Arvestades, et kõik kellega kokku puutuda, võivad olla positiivsed, on mõistlik kokkupuuteid minimaalsena hoida," selgitas Kiik.

Viimati kohtus ta Pevkuriga pikemalt jaanuari keskpaigas koalitsioonikõnelustel.

Teadaolevalt ei ole Pevkuri lähikontaktne olnud ka tema partei esimees ja peaminister Kaja Kallas. Valitsuse meedianõuniku Liis Velskeri sõnul pole seni teadaolevalt ükski valitsuse liige terviseameti poolt lähikontaktseks märgitud.

Terviseameti pressiesindaja aga ütles, et lähikontaktsed on alles selgitamisel.

