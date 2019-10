Poolamets: kriitikat Kiige suhtes ründamiseks nimetada on ülereageerimine

Portaal Uued Uudised kritiseeris sotsiaalministrit ja ametnikke LGBT ehk seksuaal- ja soovähemuste ühingule raha eraldamise pärast.

Kiik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et selliseid küsimusi tuleks koalitsioonis omavahel arutada, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Mind need rünnakud ei häiri, küll aga need segavad igapäevast tööd, nad häirivad väga palju teisi inimesi, kes tunnevad ennast ohustatuna, ühiskonna silmis võib-olla alandatuna. See riivab inimeste väärikust," kommenteeris Kiik.

Peaminister Jüri Ratas kirjutas teisipäeval Facebooki postituses, et peab täiesti vastuvõetamatuks sotsiaalministri vastu suunatud rünnakuid, mis puudutavad tema tegevust sotsiaalministeeriumi vastutusala eest seismisel.

Ratas: EKRE rünnakud Tanel Kiige vastu lõhuvad koalitsiooni ühtsust (7)

EKRE fraktsiooni liige Anti Poolamets ütles, et riigieelarve koostamise ajal tulebki erinevaid teemasid arutada.

"Esitatakse ka eriarvamusi ja ka kriitikat. See on ju nii loomulik. Ma leian, et see on ülereageerimine, kui seda lausa ründamiseks nimetada," sõnas Poolamets.