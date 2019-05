Põlvas kütab kirgi uue vallamaja ehitamise plaan

Uue vallamaja ehitus on Põlvas kirgi kütnud rohkem kui aasta, olles läinud juba maksama valimisliidu Tuleviku Põlvamaa, Keskerakonna ja Sotsiaaldemkoraaliku Erakonna sõlmitud koalitsioonileppe.

Tuleviku Põlvamaa seisis ja seisab uue vallamaja ehituse vastu, teine osapool ühes Reformierakonna esindajatega leiab aga, et vald vajab uut vallamaja.

"Põlva vald on Põlva peal laiali kolmes erinevas majas ja kui keegi teenuse tahtjatest inimestest tahab minna, siis ta peab mõtlema, millisesse ta peab minema," kommenteeris Põlva vallavolikogu esimees, Reformierakonna liige Lennart Liba.

Uus maja, pindalaga 1000 ruutmeetrit on planeeritud Põlva uue keskväljaku kõrvale, kirikumaale.

Opositsiooni hinnangul pärsiks uue vallamaja ehitus valla arengut.

"Kui see ehitus ette võetakse, siis ühegi teise investeeringu jaoks enam raha ei jätku. Vallal on tegelikult pooleli jäänud mitmed projektid umbes samas summas, mis on sellele kontorihoonele planeeritud," sõnas valimisliitu Tuleviku Põlvamaa kuuluv vallavolikogu liige Igor Taro.

Esialgsete prognooside kohaselt peaks uue maja maksumus olema 1,5 miljonit eurot.