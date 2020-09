Põlvamaal ühiselt napsutanud seltskonnast kaks surid, kolm on haiglas

Eile, 13. septembril sai politsei teate, et Veriora alevikus korteris on 46-aastase mehe vägivallatundemärkideta surnukeha.

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Raino Sau ütles, et esialgsetel andmetel tarvitas seltskond mehi ühiselt alkoholi, kui hiljem kõigi enesetunne järsult halvenes ning üks neist korteris suri.

„Kiirabi viis seejärel haiglasse korteris viibinud neli meest, kellest üks paraku täna öösel haiglas samuti suri. Kahe haiglaravil oleva mehe seisund on väga raske ja ühe mehe seisund teistest pisut parem,“ kirjeldas ta.

Põhjust on kahtlustada, et tegu võis olla mürgistusega, kuid millise mürgistusega, see selgub ekspertiisis, mida parasjagu läbi viiakse.

Politsei alustas üksikasjade selgitamiseks menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest. „Korter on põhjalikult üle kontrollitud, info kogumine ja analüüs jätkub, samuti on käimas erinevad ekspertiisid selgitamaks, mida mehed tarvitasid,“ rääkis vanemkomissar.

„Olgugi, et selle juhtumi täpsed üksikasjad vajavad enne lõplike järelduste tegemist veel täpsustamist, tuleb oma elu ja tervise säästmiseks vältida nii kahtlast päritolu alkoholi pruukimist kui ka alkoholi liigtarvitamist,“ rõhutas politseiuurija.