Põlvamaa hooldekodus on koroonaviirusega nakatunud 33 inimest

Lõuna-Eesti hooldekeskuse AS juhatuse liige Ülo Tulik rõhutas, et paanikaks pole põhjust. "Inimestel pole sümptomeid ja nad ei kaeba millegi üle. Võin lähedastele öelda, et paanikaks pole alust," kinnitas ta.

Kust haigus hooldekodusse jõudis, Tulik ei tea, see on terviseameti välja uurida. "Muret tegi küll see, et töötajad läksid eneseisolatsiooni, aga saime viis tudengit Tartu tervishoiu kõrgkoolist appi elanike hooldajateks," ütles ta ja kiitis tihedat koostööd kõrgkooli ning terviseametiga. "Nad on väga töökad."

Lähedased hooldekodu külastada praegu ei saa, küll aga tasub lähedastel enda eakatele sugulastele helistada. "Olukord on kontrolli all, lähedastega saab telefonitsi kõneleda," rääkis Tulik.

Terviseameti info kohaselt on Rapla hooldekeskuses 65 nakatunud inimest, Jõhvi hooldekeskuses 21 inimest. Oktoobri lõpus, kui nakatunuid oli Rapla hooldekeskuses 32, kirjutas Delfi, et hooldekodu asukad terviseprobleemide üle ei kurda. Delfile teadaolevalt jõudis viirus hooldekeskusesse töötajaskonna kaudu. Väidetavalt polnud haigetel sümptomeid.