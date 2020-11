Põlvamaa hooldekodus on koroonaviirusega nakatunud 26 inimest

"Praegune olukord on kindlasti murettekitav, sest meil on 26 positiivse testi andnud klienti, aga paanikaks kindlasti põhjust ei ole. Seda, et keegi end väga halvasti või kehvasti tunneks, seda ei ole," rääkis Lõuna-Eesti hooldekeskuse AS juhatuse liige Ülo Tulik ERRile. Ta lisas, et kriisiolukorras on kõige suurem mure asendustöötajate leidmine.

"Töötajatega on probleem keeruline. Küll lähipäevadeks oleme lahendused leidnud, kuid pikas perspektiivis see ongi kõige tõsisem probleem, et kuidas leida Kanepi Kodus asendustöötajaid. Töökoormus on suuremaks läinud ja kui koroona on 26 kliendil positiivselt testitud, siis me peame täitma kõiki-kõiki terviseameti poolt ette kirjutatud nõudmisi ja soovitusi," lausus Tulik.

Tulik kinnitas, et kuigi kooldusasutuses on külastuskeeld, saavad Kanepi Kodu elanike pereliikmed omadega suhelda telefoni või arvuti teel. Väidetavalt puuduvad nakatunutel haigustunnused.

Terviseameti Lõuna regioonaalosakonna juhataja Tiia Luhti sõnul on koroonaviiruse levik Kanepi Kodus kontrolli alla saadud.

Terviseameti info kohaselt on Rapla hooldekeskuses 65 nakatunud inimest, Jõhvi hooldekeskuses 21 inimest. Oktoobri lõpus, kui nakatunuid oli Rapla hooldekeskuses 32, kirjutas Delfi, et hooldekodu asukad terviseprobleemide üle ei kurda. Delfile teadaolevalt jõudis viirus hooldekeskusesse töötajaskonna kaudu. Väidetavalt polnud haigetel sümptomeid.