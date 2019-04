Põlva maakonnaleht Koit lõpetab suvel ilmumise, töötajate tulevik on lahtine

Toetamaks toimetuse töötajate edasist tööelu, toimub järgmisel reedel Koidu toimetuses töötukassa teabepäev-seminar.

"Minul puudub hetkel info, mida keegi tegema hakkab. Samuti ei tea, et kellelgi oleks juba uus töökoht olemas," ütles lehe peatoimetaja Kauni Kõima Delfile. "Ma arvan, et see on ka mõistetav, kuna koondamisteade läks välja alles hiljuti ja kolm kuud tuleb veel lehte välja anda," lisas ta.

Ka Kõima ise keskendub praegu lehe väljaandmisele ja kõige lehe väljaandmise lõpetamisega seonduvale ega ole uut töökoha otsinud. "Usun, et kui siinne töö läbi saab, sooviksid nii mitmedki Koidu töötajad ajakirjanduses jätkata," sõnas Kõima.

"Kahjutundega teatan, et 8. märtsist 1951 ilmuma hakanud Põlvamaa ajalehe Koit viimane lehenumber jõuab lugejateni 28. juunil," teatas ajalehe peatoimetaja Kauno Kõima täna sotsiaalmeedia vahendusel.

"Maapiirkondades kahaneva rahvastiku ning tänapäeva muutuvate lugemisharjumuste tingimustes, kus üha enam infot tarbitakse elektroonsetest kanalitest, on paberajalehtede tiraažide kahanemine üsna loomulik. Mida väiksemaks kuivavad tiraažid, seda suurem on kulu ja tulu suhe, mida eriti mõjutavad trükkimise ja kojukande oluline kallinemine - seda keerulisem on paberlehte välja anda. Ja kui lehe tellijaid on juba vähem kui tuhat, üksikmüük märkimisväärselt veelgi väiksem, pole võimalik jätkata lehe väljaandmist," tõdes Kõima oma postituses.

Inimestel, kes on tellinud ajalehe ka järgmiseks poolaastaks ehk alates 1. juulist või veelgi pikemaks ajaks, tuleb võtta toimetusega ühendust e-posti aadressil reklaam@polvakoit.ee või telefonil 53 004 289, et Põlva Koit OÜ saaks vormistatud tellimuse eest makstud raha tagastada.