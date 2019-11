Põlva haigla sünnitusosakond sulgeb aasta lõpus uksed

Põlva haigla nõukogu liikmed kaalusid pikalt ja põhjalikult sünnitusabi teenuse võimalusi Põlva haiglas. "Nõukogu roll on vaadata kõiki asjaolusid arvestades tulevikku ning anda parimad võimalikud suunised haigla juhtkonnale igapäevase töö korraldamiseks," ütles nõukogu esimees Marek Seer.

Seetõttu kuulus nõukogu päevakorda sünnitusosakonna hetkeolukorra ülevaate analüüsimine eelkõige töökorraldusest ja personali puudusega seonduvatest probleemidest lähtuvalt. Ühiselt tõdeti, et ükski kolmest hädavajalikust valveringist (günekoloog, anestesioloog ja pediaater) ei ole personaliga nõuetekohaselt kaetud. "Ühtlasi on probleemkohaks verekomponentide kättesaadavus, kui patsiendile on näidustatud ootamatu vereülekanne. Haiglas puuduvad ka nii kirurgide valvering kui kaasaegsed valutustamise meetodid," vahendas Marek Seer. Lisaks tutvus nõukogu Eesti Naistearstide Seltsi seisukoha ja statistikaameti sünnituste arvu prognoosiga ning otsustas hääletuse tulemusel mitte taotleda lisarahastust sünnitusabi teenuse jaoks. Kuigi nõukogu liikmete hääled jagunesid sünnitusabi küsimuses võrdselt poolt ja vastu, oli nõukogu üksmeelel selles, et kõige olulisem on arendada haiglat tervikuna ning markeerida prioriteetsed valdkonnad.

Esimesele hääletusele järgnenud lisaettepanek, taotleda lisaraha ümberkorralduste toetamiseks, pälvis nõukogu üksmeelse heakskiidu. Lisaks kaasaegse ämmaemanduskeskuse loomisele ja taastusravi osakaalu suurendamisele rõhutas Põlva haigla nõukogu erakorralise meditsiini osakonna võimekuse suurendamise vajalikkust.

Nõukogus valla seisukohti esindanud Anne Nook ütles, et ideaalis võiks Põlva haigla pakkuda kõiki teenuseid, kuid kompromisside leidmine on haigla jätkamiseks vajalik.