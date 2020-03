Põllumehed: võõrtöölised tuleb ka eriolukorra ajal Eestisse lubada

Põllumajanduskoda ja taluliit saatsid peaminister Jüri Ratasele ettepaneku, et Eestis viibivate ajutiste välistöötajate töölubasid pikendataks olukorra normaliseerumiseni ning jätkataks uute lubade menetlemist, võimaldades karantiini nõudega riiki sisenemine.

"Külvi ja taimede istutamist ei saa edasi lükata, lehmi tuleb mitu korda päevas lüpsta - neid töid ei saa valitsuse määrusega keskööst peatada kuni olude paranemiseni," selgitas põllumajanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Aprillis algaval kevadtööde hooajal vajavad põlumajandusettevõtted ligi 2000 välismaa põllumajandustöölist, kuid politseiamet ei menetle ajutiselt viisade, viibimisaja pikendamise, elamislubade, elamisõiguste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi. Uusi taotlusi võetakse küll vastu, kuid otsuseid nende suhtes ei tehta.

Põllumajanduskojale teatas välistööjõuga seotud muredest 75 ettevõtet, kus aprilli lõpuni kehtiva eriolukorra ajal peaks tööd alustama ligi 400 valdavalt Ukraina päritolu hooajatöölist. Enne mai algust lõppeb nendes ettevõtetes ligi sajal välistöötajal tööluba, mida on vaja erakorraliselt pikendada.

"Loodame, et põllumehed leiavad töötukassa abiga tööjõu nappusele osalist leevendust, kuid kõikide välistöötajate kiiret asendamist kohaliku tööjõuga me lähiajal realistlikuks ei pea," tõdes Sõrmus. "Põllumehed mõistagi sooviksid, et Eestist oleks võimalik leida piisavalt palju kohalikke töötajaid, kes sooviksid põllul või laudas töötada," märkis ta.