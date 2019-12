Põllumeestele otsitakse veel viit miljonit eurot, meeleavaldus toimub sellest hoolimata

Maksimaalne võimalik oleks 15,3 miljonit, mida põllumehed mõistagi ka soovivad. Seega ei loe Sõrmus 10,3 miljonist üleminekutoetust piisavaks.

"Järgmine aasta on see üleminekutoetuste mõttes viimane aasta ja tegelikult on see selline signaal, kuidas riik ise suhtub sellesse teemasse," ütles ta.

"Üleminekutoetus on teatavasti selleks, et kompenseerida Eesti madalamaid põllumajandushüvitisi, mis Euroopa liidust tulevad. Ja meil on need Euroopa kõige madalamate hulgas. See lisamakse võimalus ongi selleks antud, et seda vahet natukene kompenseerida. Nüüd, kui ma ise ka seda täis ei pane, siis meie sõnum Euroopa suunal on natukene õõnes - ühest küljest räägime, et tuleb tagada tootjatele võrdsed tingimused, aga päriselt teeme vastupidiseid samme," ütles Sõrmus.

Mistahes lahendus riigieelarvesse ka ei leitaks, siis 10. detsembril toimub põllumeeste meeleavaldus ikkagi. "Meeleavaldust ei saa siduda ainult üleminekutoetuste teemaga. See on olnud üks osa sellest. Kui sügisel tuli ebameeldiv uudis, et otustati ainult 5 eelarvesse panna, siis see oli piisk, mis ajendas seda meeleavaldust tegema," selgitas Sõrmus.

"Tahame kindlasti pemainistrile anda kaasa tugeva sõnumi, et põllumajnadushüvitiste teema on väga oluline. Viimasel ajal oleme väga palju näinud, et oleme pidanud toime tulema konkurentidest palju madalama toetusega," selgitas Sõrmus.

Novembri lõpus teatas põllumajandus- ja maamajandusettevõtteid ühendav Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, et korraldab 10. detsembril meeleavalduse,s est valitsuserakonnad on vaatamata varasematele lubadustele vähendanud järgmise aasta eelarves nn top up toetusi ligi kolm korda.