Põllumajandusamet: kontrollime marjade, puu- ja köögiviljade päritolu samamoodi nagu enne

Maaleht avastas laboritestide põhjal hiljuti ka selle asjaolu, et kodumaistelt maasikatelt võib sisse süüa dimetoaati ja ometoaati, mis on putukatõrjevahendid ning lestade ja puukide tõrjevahendid. Need on närvimürgid, mis võivad suurtes kogustes põhjustada krampe ja koguni surma. Mürgid imenduva kergesti ja jaotuvad kiiresti üle organismi. Neid pestitsiide ei tohi Eesti maasikakasvatuses kasutada.