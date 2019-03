Põlluaas: Repinski viib Jõhvis läbi etnilist puhastust

Põlluaas püstitas oma Facebooki lehel küsimuse, milles iiris, kas Repisnki ja Nikolai Ossipenko viivad üheskoos Jõhvis läbi etnilist puhastust.

"Kõigepealt eesti kooli sulgemise lugu. Seejärel eestlastest vallaametnike põhjendamatud sarivallandamised. Lühikese ajaga on lahti on lastud vallasekretär Piia Lipp, sotsiaalmaja juht Ralf Burk, Jõhvi keskraamatukogu juht Ingrid Spitz, sotsiaalteenistuse juht Sirli Tammiste, finantsteenistuse juhi asetäitja Ellu Blok. Kõik nad olid oma ametis kompetentsed ja kohusetundlikud spetsialistid, kuid lüüakse minema ja asendatakse Repinskile sobilike inimestega," kirjutas poliitik.

Ta lisas, et sellisele "massilisele eestlaste lahtilaskmisele" regioonis, kus "me oleme nõukogude okupatsioonirežiimi venestamispoliitika tagajärjel juba niigi vähemusse jäänud", puudub igasugune vabandus. "Tagajärjeks on jätkuv eestlaste lahkumine Jõhvist ja Eesti idapiirkondade jätkuv venestumine."