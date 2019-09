Põlluaas korraldas riigikogus kunstilise puhastuse. Vaata, kuidas ta arvustab kunstiteoseid, millest ta midagi ei tea

Jutt käib Urmas Viigi teostest „D. V. ALBUM” ja „AW-EW” ehk „Andy Warhol ja Eduard Wiiralt” ning Ruth Tulvingu graafilisest lehest „Kollane sein“, mis Põlluaasale ei meeldinud. Mõlema autori tööd seetõttu riigikogus spiikri käsutuses olevatest ruumidest ära viidud ja asuvad praegu riigikogu kantseleis.

Viigi teoste kohta ütleb Põlluaas, et "ei olnud ilus pilt", Tulvingu kohta kõlab kommentaar: "See ei olnud mingisugune kunstiliselt väärtuslik teos." Viigi kohta arvas Põlluaas, et küllap see oli mingi välismaalase töö, ning avaldas lootust, et Eesti kunstiklassikute seast leitakse sobivad teosed seniste asemele.

