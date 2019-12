Põlluaas ja Reinsalu: Simmi vabastamine on arusaamatu ja häbiväärne!

Tartu maakohus otsustas täna ennetähtaegselt vanglast vabastada riigireetur Herman Simmi, kes oli trellide taga viibinud üle 11 aasta. Kanda oleks tal jäänud veel aasta ja neli kuud.

Välisminister Urmas Reinsalu avaldas selle peale, et tegemist on kohtu poolt arusaamatu otsusega, olgugi, et kohus on seda ka põhjendanud.

"Need põhjendused on minu jaoks arusaamatud. Simm oli oma ametis andnud vande kaitsta Eestit ja tema ametiks oligi saladuste kaitse. Ta müüs meie ja liitlaste saladusi raha eest maha. Ainuüksi julgeolekunõuete hilisem muutmine maksis riigile 20 miljonit. Aga tuhanded Eesti inimeste ja liitlaste elud, mis ta ohtu seadis? Kui oleks tekkinud konflikt, oleks asjata surma saanud tema reedetud saladuste pärast paljud inimesed nii Eestis kui mujal," kurjustas Reinsalu.

"See pole nali! Reetur teadis, et oma tegudega võib ta esile kutsuda suure hävingu. Mul on piinlik ka liitlaste ees- nende saladuste reetmine on meie jaoks kuritegu, mille eest vabastame ennetähtaegselt,sest põhjenduse järgi spioon ei saa tulevikus enam saladustele ligi pääseda ja uue riigireetmise tõenäosus on kohtu loogikas väike? Selle loogika järgi ei peaks teda ju pärast vabastamist üldse vangi panema," jätkas ta.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas lisas, et otsus on häbiväärne. "Oma riigi ja rahva reetmine ning mahamüümine on üliraske kuritegu, mille suhtes ei tohi näidata mitte mingisugust leebust ega tolerantsust. Väide, et Simmi puhul pole karta edasist retsidiivsust ja et tal puudub täna ligipääs salastatud informatsioonile, ei oma selle taustal mitte mingisugust tähtsust."