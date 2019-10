Politseinikud pidasid Paides kinni perearstikeskuses meedikuid ähvardanud mehed

"Häirekeskus sai esialgu teate, et perearstikeskuses häirivad kaks meest tööd. Veidi hiljem lisandus sellele teade, et neil on kaasas relvataoline ese, millega nad keskuse töötajaid ähvardavad. Samuti ütlesid nad, et neil on kaasas pomm. Teatele reageerisid koheselt Paide politseinikud, kes pidasid agressiivsed joobetunnustega mehed kinni ja toimetasid jaoskonda," rääkis Paide patrullitalituse juht Halar Hallimäe.

"Ühel keskusesse sisenenud mehel oli kaasas relvataoline ese. Praeguseks oleme välja selgitanud, et tegu oli mängupüstoliga. Samuti tegid politseinikud kindlaks, et mingit lõhkeseadeldist meestel kaasas ei olnud," sõnas Hallimäe.

"Küsimus oli selles, et nad polnud saanud haiglast psühhiaatrilist abi. Arst lubas aidata, aga nad ei kuulanud teda," kirjeldas keskuse perearst Ingrid Alt ERR-ile.

"Taolisele ärevale teatele reageerime alati täiendatud jõududega, et teha kiiresti ja kõik selleks, et oht kõrvaldada ja tagada inimeste turvalisus. Oleme praeguseks välja selgitanud, et meeste sellise tegevuse eesmärk oli saada psühhiaatri vastuvõtule," lisas Hallimäe.

Juhtunu suhtes alustati kriminaalmenetlus avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel.