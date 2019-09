Politseinikud kontrollivad täna kõikjal Eestis jalakäijate liikluskäitumist

Politseinikud kontrollivad jalakäijate liikluskäitumist nii asulates kui ka asulavälistel teedel ning peamise tähelepanu all on liiklusreeglid sõidutee ületamisel.

PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnul on jalakäija liikluses alati haavatavam pool, kuid saab ise enda ohutuse tagamiseks palju ära teha.

„Sõidutee ületamisel peab jalakäija alati veenduma, et see on ohutu ning autojuht on teda märganud. Näeme liiga tihti, kuidas inimene astub näiteks nutiseadet jälgides teele üldse enda ümber vaatamata. Samuti püütakse sekundeid võita keelatud fooritulega või vales kohas teed ületades, pannes nii ohtu oma tervise või elu,“ ütles Loigo.

Loigo sõnul ootab järgmistel kuudel ees aeg, kui jalakäijaõnnetusi juhtub sagedamini. „Sügiskuudel jäävad nii hommikune kui õhtune tipptund pimedale ajale ning nähtavust halvendab vihm ja pori. Sellistes oludes saab end kõige lihtsamalt autojuhile paremini märgatavaks teha kasutades helkurit,“ ütles Loigo.

Tänavu aasta esimese kaheksa kuuga sai õnnetustes vigastada 193 ja hukkus 9 jalakäijat. Kokku sai samal perioodil liikluses vigastada 1209 inimest ning hukkus 42 liiklejat. Võrreldes eelmise aasta esimese kaheksa kuuga on tänavu kasvanud õnnetused laste ja noorukite osalusel. Kui eelmisel aastal oli septembri alguseks hukkunud üks ning vigastada saanud 35 alla 17-aastast jalakäijat, siis tänavu on küll hukkunute arv püsinud sama, kuid alaealiste vigastatute arv tõusnud 53-ni.