Politseileitnant Maarja Punak laidab Lauri Vahtre sõnarünnakut: veebis tuleks öelda vaid seda, mida ollakse valmis päriselus ütlema

Politsei veebiturvalisuse osakonnas töötav Maarja Punak, kes on ühtlasi endine veebikonstaabel, nentis iroonia, sõnamängude ning sarkasmi laia levikut internetis. "Elu lõpetamise kliimamõjuga sidumine võib kuuluda sinna alla," sõnas ta.

"Ometi ei saa unustada päriselus üldiselt hästi toimivaid viisakusreegleid ning konkreetsele inimesele tehtud ettepanek ennast ära tappa teeb paratamatult haiget ning solvab," lisas Punak.

"Minu soovitus on öelda veebisuhtluses ainult neid asju, mida ollakse valmis päriselus inimesele ütlema. Selle artikli [Antoni arvamusloo - toim.] kommentaaride seas leidub kahjuks üsna palju autorit otseselt ja isiklikult solvavaid kommentaare, mis pole kuidagi seotud tema argumentidega," nentis Punak. Ta lisas, et kui kommentaariumi mõte on viia edasi avalikku arutelu, siis kindlasti on tähtis roll veebikeskkonna moderaatoril, kes saab solvavad postitused eemaldada.