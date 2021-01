Politseikoer Rikky päästis tüdruku elu

Eile hilisõhtul sai politsei teate, et Tartumaal lahkus kodust alaealine depressioonis tüdruk, kes võib iseendale ohtlik olla. Politsei käivitas tüdruku kodukandis otsingud, kuhu kaasati muuhulgas ka koerajuht ühes teenistuskoera Rikkyga.

„Koer võttis kiirelt jälje üles, kohati oli neid näha ka lumel, ning juhatas politseinikud abivajaja tüdrukuni, kes lamas liikumatult metsas lumel. Ta oli väga täbaras seisus, ohtralt ravimeid võtnud ja endale viga teinud, ent teadvusel,“ kirjeldas Tartu välijuht Timo Reinthal.

Tüdruk anti meedikute hoole alla, kes ta haiglasse viisid. Õnneks tema elule enam ohtu ei ole.

Välijuht märkis, et aastas leitakse teenistuskoerte abiga üle poolesaja inimese, kes on kadunud, eksinud või ka näiteks politsei eest põgenenud. „Ajakriitilisel sündmusel, suurel maa-alal ning pealekauba pimedamal ajal on teenistuskoerte terav nina ja kõrv kahtlemata politseinikele suureks abiks,“ kirjeldas ta.

Reinthal lisas, et kui laps jääb kadunuks, ei tohiks politseile sellest teada andmisega viivitada, sest selliste juhtumite lahendamise kiirus sõltub paljuski sellest, kui aegsasti kadumist märgatakse. „Märkamine ja teatamine on eriti oluline, kui võib karta, et inimene on sattunud hätta või on iseendale ohtlik. Kui lapsel on muremõtteid või vanematel vaja kriisinõustamist, kuidas oma last sellistel puhkudel aidata, siis ööpäevaringi saavad nii lapsed ise kui täiskasvanud nõu küsida lasteaebi telefonil 1116 111 või veebis www.lasteabi.ee