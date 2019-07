Politseijuht: laulupeo puhul võiks kaaluda selget piletite arvu

Saarniit ütles Delfile, et täna on lauluväljakul esinejate, pealtvaatajate ja teenindava personali näol kokku enam kui 100 000 inimest ja saavutatud on piir, mille ületamisel pole enam võimalik turvalisust ja abi täielikult tagada.

"Me peame siin territooriumil suutma hallata seda inimmassi," märkis Saarniit. "Hinnates seda olukorda tegime ühiselt operatiivstaabis otsuse, et lõpetame piletite müügi ära," lisas ta. Pileteid on müüdud praeguseks 62 000, sellele lisandub 44 000 esinejat ja korraldajad ning teenindav personal. Kella 16.30 ajal koguneb operatiivstaap uuesti, et olukorda uuesti hinnata.

"Laulukaare viimastes ridades viibijatele on ühendkoori esinemise ajal niigi raske näiteks meditsiinilist abi osutada, sama analoogi võib kasutada igasuguse muu abi andmise kohta rohkem kui 100 000-inimeselises rahvamassis," rääkis Saarniit.

Eileõhtusel kontserdil rahva suure hulgaga Saarniidu kinnitusel probleeme ei olnud, sest pealtvaatajaid oli ligi poole vähem ehk umbes 35 000.

Saarniidu sõnul poleks lahendus ka see, kui võimalikult palju inimesi pileti juba eelmüügist ära ostavad, sest ka siis võib tekkida olukord, et inimesi koguneb lauluväljakule liiga palju. Üks võimalus oleks panna müüki kindel arv pileteid, nagu tantsupeo etenduste puhul. "Võib-olla peakski määrama, kui palju on esinejaid ja kui palju on külalisi," sõnas Saarniit. Kui oleks välja hõigatud, et pileteid on näiteks 50 000 või 70 000, siis ei oleks ka ohtu, et keegi jääb värava taha.

Piletite müügi piirangut kaaluti suure publikuhuvi tõttu ka 2014. aasta laulupeol, kuid toona õnnestus sissepääsudes lahkujate hulka jälgides kindlaks teha, et järgmised pealtvaatajad on võimalik sisse lubada," sõnas Saarniit.