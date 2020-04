Politsei valvab volbriööl korda tavapärasest suuremate jõududega

PPA juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei toonitas, et ka volbriööl ei tohiks unustada, et endiselt tuleb kinni pidada nii eriolukorra nõuetest kui ka üldistest ohutusreeglitest.

"Eriolukorrast tulenevalt ei ole lubatud avalikud üritused ja muud kogunemised, kuna see tõstab riski uute haiguspuhangute tekkeks. Volbrilõkkeks kogunemine on lubatud üksnes kitsas pereringis, avalikes kohtades kogunemata," tuletas ta meelde.

Politsei on eesoleval volbriööl ja pühade tõttu pikeneval nädalavahetusel tööl tavapärasest suuremate jõududega. "Avaliku korra tagamise kõrval hoiame jätkuvalt kätt pulsil, et pühademeeleolus ei toimuks suuremaid kogunemisi ning avalikes kohtades liikuvad inimesed peaks kinni 2+2 reeglite täitmisest nii, et viiruse leviku oht oleks minimaalne," sõnas Trei.

Viimaste aastate volbriööd on politseile möödunud suuremate vahejuhtumiteta. "Igaüks saab kaasa aidata, et see jääks nõnda ka tänavu. Hoidudes avalikest kogunemistest, vältides lähikontakte ning kui mõni peab vajalikuks kevadööd toostiga ära saata, peaks piiri alkoholi tarvitamisega," soovitas ta.

"Loodame inimeste südametunnistusele ja mõistmisele, et enda ja teiste tervise hoidmiseks on olenemata päevast või pühast oluline eriolukorra nõudeid hoolsalt järgida. Muul juhul on paraku kõik senised pingutused olnud asjata," märkis PPA juhtivkorrakaitseametnik.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!