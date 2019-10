Politsei: vahetage talverehvid aegsasti. Kui lumi juba maas, on hilja

Kuigi seaduse järgi võib naastrehvid autole alla panna juba oktoobri keskpaigast, pole seni püsinud sombune, ent soe sügis, pannud kõiki autojuhte veel sellele mõtlema. Olukord võib aga äkitselt muutuda, sest ilmaprognoos lubab uueks nädalaks lumesadu.

"Autojuhtidel tasub jälgida ilmaprognoosi ja vahetada aegsasti oma sõiduki rehvid ära, kui rehvitöökodades pikki järjekordi veel ei ole. Kui teed muutuvad lumiseks ja libedaks, on juba hilja. Näeme oma töös igal aastal, kuidas osade juhtide jaoks tuleb talv ootamatult. Enda ja teiste turvalisuseks tasub alati ilmast mõni samm ees olla," sõnas Varmo Rein, Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrulltalituse juht.

Talverehve alla pannes tasuks üle vaadata, kas kevadel alt ära võetud rehvid lumes ja jääs sõitmiseks veel üldse kõlblikud on. Talverehvi mustri jääksügavus peab seaduse kohaselt olema vähemalt kolm millimeetrit. Selge on see, et mida uuem on rehv, seda parem on tema haarduvus. Seega soovitame kasutada rehve, mille mustri jääksügavus on suurem kui kolm millimeetrit.

Uus nädal toob juba alates esmaspäevast hoopis talvisema ilma. Esmaspäeval ja teisipäeval on Eesti taas madalrõhkkonna haardes, mis tähendab, et taevast tuleb sajuhoogudena nii vihma kui lörtsi. Kolmapäeva öösel võib aga sisemaal oodata juba lund. Liiklejatel tasub olla ettevaatlik, sest sel ööl on väljas -4 kraadi ning ka päeval jääb õhutemperatuur 0 ja 5 soojakraadi vahele.