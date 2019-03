Politsei: vaenusüütegude menetlusel on kahtlusaluse kodu "läbipuistamine" tavaline

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava rääkis Delfile, et politsei käis laupäeval Eesti pearabi ja tema lapsi verbaalselt rünnanud mehe kodus kogumas tõendeid, mida on menetluse jaoks vaja. "Selleks me lähemegi koju, et kontrollida, võtta võib-olla kaasa andmekandjaid, et vaadata, mis ta meelsus on, kas ta võib veel ohtu kujutada endast," sõnas Aava.

Kogutud tõendite eesmärk on taoliste rünnakute uurimisel selgitada välja, kas tegemist oli hetkemeeleolu ajel toime pandud teoga või midagi sellist, mis vajab suuremat tähelepanu.

Laupäeva hommikul kella 9 paiku leidis Tallinnas Paberi trammipeatuse lähedal aset intsident, kus munitsipaalpolitsei bussi juures piletita sõidu eest protokolli vormistamas olnud 27-aastane mees hüüdis sealtsamast koos kahe lapsega möödunud Eesti pearabile Shmuel Kotile solvanguid, nagu "Mida sa juut vahid, ahju lähed!". Mupo ametnikud lubasid mehele politsei kutsuda, kui ta solvamist ei lõpeta.

Politsei alustas mehe suhtes menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist, pidas ta 48 tunniks kinni ja otsis läbi ka tema kodu. Mees on oma tegu ka politseile tunnistanud.