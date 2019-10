Politsei toetab Tallinnas täiendavaid alkoholi müügipiiranguid

Jaani ütles Delfile, et kogu Tallinnas tehakse politseile ööpäeva jooksul keskmiselt 65 väljakutset, millest umbes 20 ehk ligikaudu kolmandik on seotud kakluse või joobes isikuga. "Vanalinnast tulevatest väljakutsetest moodustavad aga kaklused või joobes isikud üle poole," nentis ta.

Jaani tõi välja, et erinevad uuringud kinnitavad meelelahutuskohtade lahtiolekuaegade piiramise positiivset mõju õiguskorrale. "Amsterdamis pikendati 2009. aastal baaride lahtioleku aega ühe tunni võrra, mis suurendas alkoholi tarbimisega seotud vigastuste arvu ca 34 protsenti," ütles ta. "Norras 18 erinevas linnas läbi viidud uuringust selgus, et iga kauem lahti oldud tund suurendab vägivaldsete kuritegude arvu 16 protsenti," märkis Jaani ja lisas, et Austraalias New South Walesis Newcastle'i linnas vähendati lahtiolekuaegu poolteist kuni tundi ning kuritegude arv vähenes 37 protsenti.

"Nii politsei, linn kui ka kohalikud elanikud on huvitatud vanalinna hoidmisest turvalisena, mistõttu oleme ühiselt leidnud, et asutuste lahtiolekuaegade piiramine võiks probleemile lahenduse tuua," sõnas Jaani. Vastava otsuse saab lõpuks kinnitada kohalik omavalitsus.