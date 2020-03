Politsei tegi Võru politseimajas koroonaviiruse laustestimise: leiti veel kaks haiget

Politsei-ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Janne Pikma rääkis, et kuna tegemist oli kahe esimese juhtumiga politseis üldse, oli ameti huvi saada võimalikult selge ettekujutus, kuidas viirus sellises kollektiivis levib. Võimalik on välja joonistada, kes on kellega kokku puutunud või viiruse pindade pealt ruumis saanud. “Kuna meil on eesliini ressurss hästi kriitiline, on meil vaja oma inimesi eriti hoida ja vaadata, et nad nakkust edasi ei kannaks - nad puutuvad kokku ka ju inimestega väljaspool kollektiivi,” juhatas Pikma sisse edasised sammud.