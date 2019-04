Politsei tänab: Tartus märkas tähelepanelik neiu napis riides tänaval uidanud 6-aastast tirtsu, kes kodust välja kõndinud

Laupäeva hommikul märkas Tartus tööle minev neiu enda ees kesklinna suunas lippavat tüdrukutirtsu. Neiule tundus kummaline, et lühikestes pükstes pisike tüdruk varavalges linnatänavatel üksipäini seikleb. Ta uuris igaks juhuks, kuhu laps on teel ja kus on ta vanemad. Laps ütles, et läheb lasteaeda. Aga oli laupäev, lasteaiavaba päev ...

Sestap ei oodanud neiu abi kutsumisega enam kauem ja teatas lapsest politseile. Kuna neiu töötas lähistel kohvikus, viis ta patrulli saabumiseni lapse sinna sooja ning andis talle lahkelt ka koogitüki maiustamiseks.

Politsei võttis lapse oma hoole alla ning asus selgitama tema vanemaid ja kodukohta. Samas helistas hädaabinumbril juba murelik ema, kes teatas 6-aastase tütre kadumisest. Laps võinuks liikuda teab kuhu ning selleks hetkeks oli ta jõudnud kodust umbes 800 meetri kaugusele. Tänu noorele neiule, kes märkas last linnas seiklemas ja veendus, et tegu on abivajava lapsega, saime emale aga anda rõõmusõnumi, et lapsega on kõik hästi ja sini-valge vilkuritega masin toob ta õigepea juba koju tagasi.

Aitäh sulle, Laura! Sinu terav pilk ja soe süda on kõigile eeskujuks