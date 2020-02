Politsei sünnitava naise juurde kihutanud pereisa trahvimisest: alati pole võimalik kontrollida, kui tõsine olukord on

7. jaanuaril leidis Kuusalus aset ootamatu olukord: kümneaastane Ralf Kuusk kujunes sunnitult isikuks, kelle kogenematud käed puudutasid esimesena vastselt siia ilma saabunud väikevenda. Hädavajalik arstiabi oli kättesaadav vaid häirekeskuse kõne vahendusel.

Tallinnas töötav isa kiirustas otsekohe poja kõne peale koju: mõelda vaid, et sünnitust peab vastu võtma algklassiealine laps. Teel Kuusalusse peeti isa aga kinni korravalvurite poolt - mees ületas kõvasti kiirust, trahvi suuruseks määrati 400 eurot.

Paratamatult tekib kõrvalseisjatele küsimus, miks patrull säärase otsuse tegi. Ehk oleks võinud isa hoopis sireenide saatel koju eskortida? Või vähemasti trahvistki säästa?

Politsei kommentaar

"Inimesed ületavad kiirust erinevatel põhjustel ja politseinikel ei ole alati võimalik kontrollida, kui tõsise situatsiooniga on tegemist," märkis Delfile Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe. "Politseinik, kes peatab kiiruseületaja, teeb otsuse vastavalt kohapealsele olukorrale, juhi ütlustele ja rikkumise raskusastmele."

Kas politseil puudub tõesti otsekontakt häirekeskusega? Kui praegu kogu juhtumi taust teada, mis saab trahvist - tühistatakse see tagantjärele või jääb ikkagi kehtima?

Politsei pressiesindaja sõnas, et neil pole esialgu võimalik täiendavaid vastuseid anda, kuna tegemist on pühapäevaga, vastavate valdkondade eest vastutavaid isikuid kätte saada on keerukas. Siiski lubati esimesel võimalusel küsimustele vastata.

Muidu abivalmis patrull